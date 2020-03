La 78e édition de Paris-Nice s’est élancée alors que de gros nuages noirs avaient déjà fait leur apparition au-dessus de la tête du peloton international. La Course au soleil a finalement presque été à son terme grâce à quelques aménagements décidés par ASO, l’organisateur, en concertation avec l’UCI et les autorités. Dès la troisième étape, l’accès aux départs et aux arrivées a été restreint "afin de se conformer à l’interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes imposée par le ministère de la Santé". Vendredi, ASO s’est résolu à annuler la dernière étape, "décision logique par rapport à l’affluence attendue" dans les rues de Nice.



