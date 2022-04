Oui, les ŠKODA Road Cycling Challenges sont de retour! Les amateurs de cyclisme peuvent à nouveau suivre les traces de leurs héros, et rouler sur le parcours d’un classique. Mais comment vous préparer au mieux pour le départ ? Cette checklist vous y aidera ! De plus, vous aurez l’opportunité de vous inscrire directement.

Le très célèbre coronavirus nous ayant mis des bâtons dans les roues durant deux ans, les cyclos du printemps peuvent enfin redémarrer. Ce fut une période vraiment éprouvante pour les organisateurs, mais ils restent néanmoins positifs quant à l’avenir. “Nous atteignons les chiffres de 2019. Le public, fidèle, sera toujours présent! Pour nous, le plus important est d’égaler nos chiffres de 2019, et de maintenir haut le degré de satisfaction des participants”, relate Christophe Impens (directeur général de l’organisateur Golazo Sports) à WielerVerhaal.com .

Pendant la période Corona, beaucoup ont (re)noué des liens avec le vélo. Ce qui présage un bel avenir pour les cyclos. D’après C. Impens, le fait de pouvoir s’inscrire en ligne la veille jusqu’à 23h59 est une évolution favorable. Nul besoin de se déplacer pour effectuer l’inscription ! Beaucoup de cyclos figureront encore au programme les semaines à venir. Si l’envie vous prend d’enfourcher votre vélo, ces 4 conseils vous prépareront au mieux pour le départ :

© Skoda

1. Tenez compte de votre condition physique

Les cyclos existent en plusieurs distances. Ne soyez pas trop confiant, et optez pour la distance qui convient le mieux à votre condition physique. Si vous n’êtes pas un cycliste chevronné, ou n’avez pas eu le temps de vous entraîner, pas de panique ! Avec une bonne condition de base, vous serez en mesure d’accomplir les distances les plus courtes. Le mieux est, bien sûr, de vous entraîner quelques semaines avant le cyclo.

2. Etudiez le parcours

L’un des grands avantages d’un cyclo organisé, est la planification et les indications. Faire fausse route est impossible car vous pédalez parmi des dizaines d’autres fans de cyclos. Mais il est quand-même préférable d’étudier préalablement le parcours, afin de pouvoir doser au mieux vos forces (et vos démarrages). Prendre une pente d’assaut, pour se rendre compte immédiatement après qu’une montée encore plus raide vous attend, n’est pas idéal! De plus, vous pouvez, après l’inscription, télécharger votre parcours en GPX, pratique si votre vélo est doté d’un compteur GPS.

© Skoda

3. Mangez comme il se doit

Des repas appropriés et une hydratation suffisante sont importants pour éviter les petites fringales ou la déshydratation. Et cela commence le jour précédent, lors du repas du soir. Ne mangez pas trop tard et optez pour un plat digeste, comme une grande assiette de pâtes accompagnées de légumes. Environ 3 heures avant l’effort, prenez un petit déjeuner léger, constitué par exemple de fruits, de yaourt ou de muesli. Pendant l’effort, une boisson isotonique contenant beaucoup de glucides et minéraux vous aidera à maintenir un bon taux d’hydratation. Une barre ou un gel énergétique anticiperont la faim. Et n’oubliez surtout pas de vous approvisionner aux points de ravitaillement. Après le circuit, le mieux est de consommer une combinaison de glucides et de protéines, sous forme de shake ou de repas adapté.

4. Vérifiez votre vélo

Vous n’êtes pas le seul à devoir être en super forme, votre matériel aussi ! Une assistance technique est prévue lors du cyclo, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Pour vérifier son vélo, un entretien et un contrôle de base s’imposent : huiler la chaîne après un dégraissage, vérifier les freins, gonfler les pneus, et s’assurer que les vitesses passent aisément d’un plateau à l’autre. Et comme le sait tout adepte de cyclisme, il n’y a pas de meilleure voiture qu’une spacieuse ŠKODA pour transporter votre vélo au point de départ.

Inscrivez-vous!

Voilà, maintenant vous savez ce qu’il vous reste à faire! Vous inscrire! Grâce à ŠKODA, supporter de la grande famille des cyclistes et partenaire de quelques formidables cyclos, vous pouvez aussi obtenir votre place! Participez aux concours des ŠKODA Road Cycling Challenges, et pédalez, vous aussi, aux :

Paris-Roubaix Challenge (16 avril 2022)

Liège-Bastogne-Liège Challenge (23 avril 2022)

Philippe Gilbert Classic (1er mai 2022)

Flèche Wallonne (28 mai 2022)

N’hésitez pas, car le nombre de places est limité!

We love cycling! Découvrez pourquoi ŠKODA est idéale pour les passionnés de vélo