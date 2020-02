Le Belge s’est imposé après une échappée de plus de 150 kilomètres à Bessèges.

C’est de plus en plus rare dans le monde professionnel, mais l’échappée matinale a été au bout sur la troisième étape de l’Étoile de Bessèges ce vendredi.

Parti dès le début de l’étape en compagnie de Ghys, Zimmermann et Marquez, Dries De Bondt a été le plus malin au terme de cette étape de 158 kilomètres dessiné autour de la ville de Bessèges. Avec un écart de maximum 9 minutes, l’échappée matinale a reçu un bon de sortie du peloton. "Il y avait une bonne entente entre nous, à 40 kilomètres, nous possédions encore une avance de 4 minutes, nous avons alors compris que si nous continuions à bien coopérer, la victoire serait pour nous", a commenté le vainqueur du jour. Malgré deux ascensions dans le final, le groupe de tête a donc tenu bon et a pu se jouer la victoire d’étape de justesse devant le peloton revenu à seulement quelques dizaines de mètres.

Finalement, De Bondt était le plus malin et le plus costaud à l’avant en attaquant déjà une première fois dans les trois derniers kilomètres à la suite d’un virage très serré. Après un regroupement avec Zimmermann, il a joué avec les nerfs du jeune Allemand pour le passer tranquillement sur la ligne d’arrivée, devant le peloton, réglé en pleine vitesse par le vainqueur de l’étape de la veille, Magnus Cort. "Dans le final, je savais que mes deux adversaires étaient "morts", je savais que j’étais le plus rapide", a expliqué celui qui a remporté Hal-Ingooigem au sprint l’an dernier.

Il s’agit de la quatrième victoire Belge depuis le début de la saison après les victoires de Remco Evenepoel en Argentine et le succès de Dries Devenyns sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race.