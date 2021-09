L'Allemagne, championne d'Europe en titre, décroche la médaille d'argent devant les Pays-Bas qui se parent de bronze. L'Italie, avec Filippo Ganna, Matteo Sobrero et Alessandro De Marchi puis Elena Cecchini, Marta Cavalli et Elisa Longo Borghini, a signé un chrono de 51:59.01, soit 21 secondes de plus que l'Allemagne et 26 de plus que les Pays-Bas. La Belgique ne participait pas à cette épreuve qui se déroule sous forme de relais. Trois hommes effectuent un tour du parcours, puis trois dames.

Plus tôt mercredi, Alec Segaert avait remporté le chrono chez les juniors garçons devant Cian Uijtdebroeks, médaillé d'argent. Chez les juniors filles, Febe Jooris s'était classée 11e du contre-la-montre.

Jeudi, les chronos espoirs et élites messieurs et dames sont au programme. Remco Evenepoel et Rune Herregodts défendront les couleurs belges chez les élites messieurs. En élite dames, Ann-Sophie Duyck et Sara Van De Vel seront au départ.

Chez les espoirs dames, Shari Bossuyt et Julie De Wilde porteront les couleurs belges et Arno Claeys et Lennert Van Eetvelt seront les Belges présents chez les élites messieurs.