Après 107,2 kilomètres, soit huit tours du circuit local, Van Dijk, partie seule à une vingtaine de kilomètres de la fin, s'est imposée en solitaire avec 1:18 d'avance sur l'Allemande Liane Lippert et la Lituanienne Rasa Leleivyte. La première Belge est Lotte Kopecky, 14e à 2:28. Après plusieurs tentatives dans le peloton, la Néerlandaise Ellen Van Dijk, l'Allemande Romy Kasper, l'Italienne Soraya Paladin et la Française Aude Biannic sortaient à 55 kilomètres de l'arrivée. Van Dijk et Paladin restaient ensuite à deux devant. La Néerlandaise, 34 ans, lâchait sa concurrente à environ 20 kilomètres du but. Un groupe de poursuivantes revenait à une vingtaine de secondes d'elle, mais Van Dijk regagnait ensuite du terrain pour aller l'emporter. Deuxième du contre-la-montre, elle décroche sa deuxième médaille de la semaine.

A 1:18, l'Allemande Liane Lippert réglait le sprint d'un groupe de huit poursuivantes pour prendre l'argent, devant la Lituanienne Rasa Leleivyte.

Van Dijk succède au palmarès à sa compatriote Annemiek van Vleuten. Les Néerlandaises ont remporté cinq des six éditions de la course en ligne des championnats d'Europe. Seule l'édition 2018 a échappé aux Oranje.

Dimanche se tiendra la course en ligne élites messieurs. La sélection belge compte huit éléments. Leader, Remco Evenepoel sera secondé par Victor Campenaerts, Stan Dewulf, Philippe Gilbert, Ben Hermans, Dylan Teuns, Harm Vanhoucke et Gianni Vermeersch.