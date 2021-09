Le Français Romain Grégoire a remporté la course en ligne juniors des Championnats d'Europe de cyclisme, vendredi à Trente, en Italie. Il s'est imposé, après 107,2 kilomètres, devant le Norvégien Per Strand Hagenes et son compatriote Lenny Martinez. Vlad Van Mechelen a pris la 4e place en réglant le sprint du peloton. Le trio a faussé compagnie au reste du peloton dans la dernière des huit ascensions du Povo. Détaché, il est parvenu à maintenir son écart sur le reste pour se jouer la victoire au sprint. Plus véloce, Grégoire s'est imposé. Cian Uijtdebroeks, présenté comme l'un des favoris au titre, a tenté sa chance dans l'ultime montée mais a été contré.

Van Mechelen pourra nourrir des regrets car c'est lui qui a remporté le sprint de la meute. Jente Michels a terminé 15e, Leander Van Hautegem 22e, Maxence Place 26e et Cian Uijtdebroeks 39e, finissant tous dans le groupe principal. Alec Segaert, vainqueur du chrono mercredi, a pris la 41e place à 0:59 du vainqueur.

Deux courses sont encore au programme de vendredi dans le Trentin-Haut-Adige. La course juniores filles (67,6 km) avec six Belges (Julia Grégoire, Julie Hendrickx, Febe Jooris, Clio Kiekens, Jade Linthoudt et Fien Masure) ainsi que la course U23 dames avec quatre représentantes noire-jaune-rouge avec Amber Aernouts, Shari Bossuyt, Alana Castrique et Julie De Wilde.