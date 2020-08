Pas de voyage en avion pour la sélection belge aux championnats d'Europe à Plouay, en France, mais un voyage en bus de 800 km. "Nous partons lundi", a déclaré Oliver Naesen mercredi après la dernière étape du Tour de Wallonie, "pour un long voyage en bus afin d'assister au Championnat d'Europe mercredi. Un voyage en bus, comme à l'école (rires)".

La nouvelle date, le nouveau lieu et toujours la menace du Covid-19 sont un vrai casse-tête. "Il faut un peu plus d'organisation cette fois-ci", a déclaré le coach national. "Il a été très difficile d'obtenir que les coureurs soient libérés par leurs équipes, surtout ceux qui partent sur le Tour. Heureusement, l'organisation a mis en place une charte mercredi soir, après les championnats d'Europe, afin que les coureurs du Tour puissent être à Nice à l'heure le jeudi".

Pas de voyage en autocar pour Nice, à environ 1300 km de Plouay, mais bien en avion. "Je ne connais pas encore très bien la liste des participants", a dit Oliver Naesen, "à cause du Covid-19, elle change constamment. Qui est autorisé à prendre le départ et qui ne l'est pas s'il vient d'une certaine zone. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que nous avons une équipe forte et que Mathieu van der Poel sera également présent".

La sélection belge se compose de Victor Campenaerts, Xandro Meurisse, Oliver Naesen, Jasper Philipsen, Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke et Otto Vergaerde. L'épreuve en ligne de se déroulera le mercredi 26 août sur la distance de 177 km.