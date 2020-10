Au terme d'une course aux points palpitante, De Clercq s'est imposée chez les juniores filles avec seulement trois points d'avance sur la Portugaise Daniela Campos. Dans la course aux points, De Clercq et Vanhove l'ont emporté avec huit points d'avance sur un duo polonais.

Fin août, Vanhove, 17 ans, et De Clercq, 18 ans, avaient décroché respectivement l'argent et le bronze lors des Championnats d'Europe sur route à Plouay.

Il n'avait pas été possible de disputer des courses dimanche sur le vélodrome en plein air de Fiorenzuola en raison de la pluie, raison pour laquelle un programme chargé était prévu lundi.

Tuur Dens a pris le bronze en scratch chez les espoirs messieurs.