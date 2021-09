On perd plus souvent qu’on gagne. Dans la foulée de sa victoire dans le contre-la-montre de jeudi, Stefan Küng avait rappelé cette évidence à tous les cyclistes. Cian Uijtdebroeks ne contredira pas le double champion d’Europe. Ce vendredi, le Hannutois a manqué l’objectif qu’il s’était fixé : celui de conquérir la médaille d’or des juniors lors de la course en ligne quarante-huit heures après avoir glané l’argent au chrono.