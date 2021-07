Actuellement en pleine préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo où il sera au départ de la course en ligne (24 juillet) et de l’épreuve chronométrée (28 juillet), le Belge se produira ensuite sur la Course des Raisins à Overijse (26 août). Comme prévu, le coureur de Deceuninck - Quick-Step ne participera donc pas à la Vuelta. Après cela, il prendra part aux championnats d’Europe à Trente, où il devrait doubler chrono (9 septembre) et course en ligne (12 septembre). Ensuite, il se focalisera sur le chrono des championnats du monde en Belgique programmé le 25 septembre avant d’effectuer son retour sur les routes du Tour de Lombardie (9 octobre) où il avait très lourdement chuté l’année passée.