Le Brabançon est excité de voir que le calendrier a conservé toutes les courses importantes.

Alors que l'UCI a dévoilé son nouveau calendrier World Tour avec la reprogrammation de toutes les grandes courses, Remco Evenepoel semble impatient d'en découdre:, prévient-il, refusant de brûler les étapes."Après les derniers mois, il est agréable de voir des dates écrites noir sur blanc. Mon objectif principal cette année concernait les Jeux Olympiques, reportés à 2021. Il faut donc voir ce que nous pouvons accomplir entre-temps et tirer le meilleur parti du reste de l'année. Mais arriver à une course et épingler un dossard sur mon maillot sera assurément le meilleur des sentiments. Je suis vraiment impatient de le faire."Et il n'est sans doute pas le seul...