Remco Evenepoel dispute ce dimanche son premier Mondial en ligne chez les pros.

"C’était étrange ce matin, pendant un petit moment nous ne savions pas ce qu’allait être le parcours, souriait le Brabançon. Je suis avant tout ici pour aider Phil et Greg car le parcours n’est pas idéal pour moi. Mais on ne sait jamais..."

Vice-champion du monde contre-la-montre mercredi, le coureur de chez Deceuninck-Quick Step a reçu plusieurs marques de sympathie dans le peloton avant le départ. "Geraint Thomas est venu me féliciter. Cela fait quelque chose et me donne la chaire de poule..."

Gilbert : "On a dû ajuster notre tactique"

Philippe Gilbert a réagi au changement de parcours du Mondial au départ de Leeds. "Je ne pense pas que la course va fondamentalement changer, a ainsi jugé le Liégeois au micro de Sporza. Je trouve toutefois un peu regrettable que la modification ai été faite en dernière minute car nous avons dû ajuster notre tactique. Nous partons avec l’idée de ne pas bouger trop tôt mais peut être serons nous obligés de changer de stratégie. Il faut s’adapter aux circonstances. Tout le monde doit connaître son rôle."