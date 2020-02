Remco Evenepoel a décidément le sens du spectacle. Après sa démonstration de force dans le chrono de mardi et sa petite frayeur sur l'étape menant au sommet de l'Alto Colorado vendredi, le Brabançon a fait tourner la cérémonie de clôture du Tour de San Juan en un Remcoshow.

Micro à la main et maillot blanc de vainqueur final sur les épaules, le coureur de chez Deceuninck-Quick Step s'est en effet adressé au public en... espagnol au moment de prononcer son discours. Un geste qui a rendu les bouillonnants fans argentins totalement hystériques et accentué un peu plus encore la Remcomania en Amérique du Sud.

« J'ai d'abord salué tout le monde avant de préciser que cette course et ce public auraient à tout jamais une place à part dans mon coeur, souriait le champion d'Europe de chrono. Le Tour de San Juan restera pour toujours ma toute première course disputée chez les pros. En 2019, j'avais remporté le classement du meilleur jeune et voilà qu'un an plus tard, je deviens le plus jeune vainqueur final de cette épreuve. Je sais que certains dirons que le plateau n'était pas extrêmement relevé, mais aller chercher la victoire n'aura vraiment pas été simple. Le parcours était tout de même assez musclé et je suis convaincu que des coureurs comme Sevilla (3e) ou Paredes feraient aussi la course à l'avant en Europe. On se mesure ici à des équipes que nous n'avons pas l’habitude de défier et qui ont une autre manière de courir. C'est différent et très difficile à contrôler, mais on a su mener notre mission à bien. »

Lors de la présentation de son équipe début janvier à Calpe, Evenepoel avait soufflé espérer lever les bras dès ses premiers jours de course afin d'enclencher une dynamique positive mais aussi, sans doute, d'évacuer une bonne partie de la pression inhérente aux énormes attentes placées en lui. « Ce succès me rassure quant à mon état de forme. Je savais que j'étais plus solide qu'il y a douze mois mais ce Tour de San Juan me l'a confirmé. Chaque victoire est importante à mes yeux car j'ai la volonté de tirer le maximum de cette année 2020. Je suis heureux du niveau de ma condition car je ne me suis pas encore entraîné très dur jusqu'ici. Avec mon entraîneur, nous visons le premier pic de ma condition pour-Liège-Bastogne-Liège. Jusqu'ici, j'ai suivi à la lettre le plan qu'il m'avait établi et n'en ai fait ni plus ni point », concluait le prodige de Schepdaal habillé du maillot de l'albiceleste (l'équipe nationale argentine de foot), floqué du numéro 10 et de son nom.

Afin de digérer au mieux ces débuts en fanfare, Evenepoel ne remettra le cap sur l'Europe que mardi iù il poursuivra son programme à partir du 19 févier sur le Tour d'Algarve.