L'image est devenue un cliché. En prélude à un contre-la-montre, les coureurs ont pris l'habitude de transpirer sur leur home-trainer en musique, le casque vissé sur les oreilles. En prélude à ces efforts en solitaire, ils confectionnent donc des playlists personnalisées souvent réalisées avec le plus grand soin. La période de confinement que nous vivons actuellement étant propice à certaines découvertes musicales, l'équipe Deceuninck-Quick Step a décidé de lever le voile sur les titres favoris de ses athlètes au travers de trois mix destinés à vous accompagner tout au long de la journée.

Disponibles sur Spotify, Get in The Zone se veut destiné à un réveil en musique étudié pour accompagner votre petit café serré du matin, Full Gas est un mix énergique idéal pour accompagner les entraînements intensifs alors que Cooling Down a été élaboré pour les soirées plus décontractées. Pour composer chacune de ces playlists, chacun des coureurs a été invité à joeur au DJ et proposer trois morceaux.

"Lorsque l'équipe m'a parlé de ce projet, cela m'a parlé directement, confie ainsi Remco Evenepoel. Le plus difficile a alors été de faire un choix... Il y a tellement de morceaux que j'apprécie ! J'espère en tout cas que ces playlists plairont aux fans et permettront de les faire entrer dans l'ambiance du Wolfpack."

Julian Alaphilippe:

Get in the zone: Eric Prydz - Opus

Full gas: Nina Simone - Sinnerman

Cooling down: Lost Frequencies - Beautiful Life

Remco Evenepoel:

Get in the zone: Goose - Synrise

Full gas: Pat B - Chernobyl

Cooling down: Travis Scott - Highest in the Room

Yves Lampaert

Get in the zone: Deejay Pat B - Flashback Megamix

Full gas: Deejay Pat B - Flashback Megamix

Cooling down: Deejay Pat B - Flashback Megamix

Sam Bennett

Get in the zone: Roy Jones - cant be touched

Race: Dmx - X gon give it to ya

Cooling down: The sugarhill Gang - Rapper’s Delight