Quand on revient sur une course où on a brillé et gagné, on a forcément envie d’y faire encore mieux. Ou au moins aussi bien…" En amont d’un Tour d’Algarve pour lequel il ne cache pas avoir débarqué pour la gagne, Remco Evenepoel semblait avoir tracé dans un recoin de son esprit un tableau à cinq lignes, comme le nombre d’étapes de l’épreuve portugaise, et deux colonnes pour les éditions 2020 et 2022. Mercredi, sur la route qui menait à Lagos, le coureur de chez Quick-Step Alpha Vinyl a apposé un petit "V" dans la partie de droite en portant, comme il y a deux ans déjà, son équipier Fabio Jaboksen jusqu’au succès sur une première étape où le Néerlandais a décidément ses habitudes (trois succès de rang au même endroit).