Il y aura peu de changements dans le parcours des classiques ardennaises, les deux masculines et leurs pendants féminins, présentées ce mardi à la Cité Miroir, un lieu de mémoire, en plein centre de la Cité Ardente. La Doyenne reproduira quasi à l’identique la formule qui avait permis à Jakob Fuglsang de ponctuer son excellent printemps en s’imposant sur le Boulevard d’Avroy, où la plus ancienne des classiques revenait après plus d’un quart de siècle d’exil.

(...)