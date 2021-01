Remco Evenepoel subit actuellement un contretemps dans sa revalidation suite à sa fracture du bassin consécutive à sa chute lors du Tour de Lombardie. Tout semblait pourtant bien parti pour le Brabançon. "Il y a cinq semaines, j’étais encore sur le vélo lors d’un stage à Calpe. C’était trois mois après ma chute. Bien sûr, je la ressentais encore puisque j’avais été huit semaines à l’hôpital et que j’avais travaillé pour remarcher. Mais j’avais reçu le feu vert pour reprendre le cyclisme. Je n’avais pour but que d’accumuler les heures et les kilomètres et cela fonctionnait parfaitement"

(...)