Evenepoel gagne à nouveau, presque 10 mois après son accident: "Celle-là, elle fait du bien !" Cyclisme Julien Gillebert

Evenepoel était très heureux de retrouver la victoire, sa première depuis son accident.



Du haut de ses 21 ans, Remco Evenepoel a déjà beaucoup gagné. Mais sa 15e victoire décrochée ce jeudi dans les rues venteuses de Knokke, sur le contre-la-montre du Baloise Belgium Tour, a une saveur particulière. "Elle fait vraiment du bien", souffle-t-il. "Elle est effectivement spéciale. Il s’agit de mon premier succès depuis ma chute au Tour de Lombardie. Je n’avais donc plus gagné depuis ma victoire au Tour de Pologne. Retrouver une victoire après toute cette période difficile, après cette malchance, après ces longs mois qui ont suivi ma blessure, cela me fait beaucoup de bien, cela me fait énormément plaisir."



(...)