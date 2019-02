La polémique autour du comportement déplacé d’Iljo Keisse ne désenfle pas et un rebondissement intervient chaque jour à ce sujet. Vendredi, un jour après Deceuninck, c’est le fournisseur de cycles Specialized qui est monté au créneau pour indiquer qu’il ne tolérait pas "ce type de comportement" non "représentatif" de la marque.

Devant le tollé provoqué par sa contestation de l’exclusion d’Iljo Keisse du Tour de San Juan, Patrick Lefevere a même dû faire amende honorable. Tout en promettant de mettre très prochainement sur pied un "protocole spécifique de formation pour tous les coureurs et staffs afin d’assurer le respect des valeurs de l’équipe et assurer que ce genre de chose ne se reproduise pas."

Fort heureusement pour l’équipe belge, une autre saga fait la une des journaux. Car plus les jours passent et plus Remco Evenepoel impressionne. Le double champion du monde junior de 19 ans a encore été épatant, ce vendredi, pour son cinquième jour de course en tant que coureur professionnel. Vêtu de manchettes pour protéger ses avant-bras meurtris de coups de soleil, le coureur Deceuninck - Quick-Step a abattu un travail remarquable au service de son leader Julian Alaphilippe. "Le but était de l’aider à garder son maillot, mais c’était vraiment difficile avec le vent de face dans la totalité de l’ascension finale. Nous avons chassé fort une fois que Winner Anacona avait attaqué. Nous avons tout fait pour lui, j’ai appuyé aussi fort que je pouvais sur les pédales, mais nous ne pouvions malheureusement pas le faire", a regretté le prodige belge après l’étape. Il est vrai que la Movistar a merveilleusement joué le coup pour dynamiter le Tour de San Juan.

Une fois son travail d’équipier achevé, Remco Evenepoel n’a pas explosé. Au contraire. Le jeune Belge a admirablement limité les dégâts et se retrouve 9e du classement général en conservant son maillot vert de leader du classement des jeunes. "Je suis heureux de le garder. C’est ma première course professionnelle, sur laquelle j’ai déjà beaucoup appris et ce serait vraiment bien de rentrer à la maison avec", a indiqué le coureur Deceuninck - Quick-Step. Si Remco Evenepoel parvient à conserver ce niveau lors des deux dernières étapes, cela ne devrait pas poser de problèmes.

