Je suis probablement un outsider car tout le monde sait que je grimpe bien et que je roule vite en contre-la-montre", tempérait, en début de semaine, Remco Evenepoel à l’évocation du prochain Giro. Le coureur Deceuninck - Quick-Step ne peut désormais plus se cacher derrière une humilité de façade. Car le prodige de Schepdael vient de remporter le Tour de Burgos sans trop de difficulté alors que la course par étapes espagnole ne comportait aucun contre-la-montre, censé être la discipline de prédilection du Brabançon. Il convient désormais d’être prudent à propos de la spécialité de Remco Evenepoel tant il a démontré certaines prédispositions pour la montagne cette semaine.