Evenepoel: "Le Giro reste mon plan A" © Belga Cyclisme N. Ch.

Nos confrères de la RTBF ont réalisé un Instagram Live avec Remco Evenepoel, ce mercredi. L'occasion pour le Brabançon de revenir sur les annonces du jour concernant le calendrier de fin de saison. "La fin de saison sera chargée. Entre les championnats, les grands tours et les cinq monuments, ce sera dense. S'ils veulent ajouter d'autres courses, on risque d'en avoir jusqu'au nouvel an. Me concernant, je pense que le Giro reste la meilleure option. On doit encore en discuter mais ce qui est sûr, c'est que je vais avant tout me concentrer sur les championnats de Belgique, d'Europe et du monde. Après ça, pourquoi pas faire le Tour d'Italie en octobre."



Il faudra tout de même encore attendre quatre mois pour reprendre la compétition: "Normalement en hiver on a deux mois de pause. Et là, on a le double devant nous. En théorie on pourrait donc arrêter de rouler quelques temps mais avec cette météo, c'est impossible. Je vais faire de l'endurance maintenant et ça permettra de couper un peu s'il fait moins beau dans quelques jours. Je m'adapterai, notamment pour éviter de tomber malade."



En attendant, Remco se fixe des challenges pour garder la motivation: "Le Ronde virtuel, c'était déjà très bien. Ce sentiment de compétition m'a fait plaisir. Ce dimanche, je ferai une sortie de 300 kilomètres. Ça me permettra de profiter des pâtes de mon père ensuite, sans culpabiliser."