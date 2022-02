Si la règle n’est pas gravée dans le marbre, on considère le plus souvent que la journée d’un coureur est réussie lorsque le discours tenu au-delà de la ligne d’arrivée ne diffère pas des déclarations livrées au pied du podium signature quelques heures plus tôt. Jeudi midi, aux abords du port d’Albufeira, Remco Evenepoel avait répété à l’envi que l’essentiel n’était pas forcément pour lui de lever les bras une seconde fois au sommet de l’Alto do Foia, théâtre de son premier succès en côte en 2020, mais plutôt d’éviter de perdre du temps sur les meilleurs grimpeurs du peloton de ce Tour d’Algarve dans la perspective du long chrono programmé samedi qu’il considère à son avantage.