Tirreno-Adriatico doit être le prochain objectif du jeune Belge mais l'épreuve italienne est menacée par la crise du coronavirus

Vainqueur du Tour de San Juan et du Tour d'Algarve en début de saison, Remco Evenepoel avait prévu de poursuivre sa montée en puissance dans la perspective de Liège-Bastogne-Liège et du Tour d'Italie sur Tirreno-Adriatico. "En tentant d'y adopter la même tactique que lors de la course portugaise", nous avait glissé le prodige de Schepdaal au soir de son succès final en Algarve.

La crise du coronavirus inscrit toutefois l'épreuve italienne en pointillés puisqu'il apparaît très peu probable que la Course des Deux Mers soit maintenue même si aucune décision officielle n'a encore été prise. Dans l'état actuel des choses, Tirreno reste donc le plan A du coureur de chez Deceuninck-Quick Step. Le staff de la formation belge a toutefois anticipé les choses et prévu un plan B. Si l'épreuve devant débuter mercredi prochain venait à être annulée, Evenepoel se rabattrait alors sur le Tour de Catalogne (23 au 29 mars). Avec deux arrivées en altitude (3e et 4e étapes) et un contre-la-montre individuel de 21 kilomètres lors de la deuxième journée de course, le tracé de cette épreuve a tout pour plaire au Brabançon !