Remco Evenepoel qui emmène le sprinter de son équipe à une borne de l’arrivée. Telle est l’image inattendue vue ce jeudi à Torrent. "J’avais toujours dit que si j’étais bien, j’aiderais Fabio à s’imposer. On forme une équipe", expliqua-t-il à sa descente du podium. Et Jakobsen a gagné. Avec une facilité déconcertante. "Remco m’a impressionné. Il était l’un des plus forts à ce moment de la course", lança le vainqueur du jour.

Ce vendredi, le Brabançon défendra son maillot jaune dans l’étape reine. "Le chemin empierré ne me fait pas peur du tout. Cela n’a rien à voir avec ceux du Giro que l’on avait abordés après 30 bornes. Tout le monde était frais et c’était tout plat. Cette fois, on ne sera plus que 20 pour l’aborder en tête." S’il en a l’occasion, Evenepoel jouera la victoire d’étape. "Mais ce n’est pas à moi d’attaquer. Je vais devoir faire attention à Vlasov qui n’est qu’à 20 secondes (19, exactement). Si je suis avec les meilleurs, je ne serai, forcément, pas loin de la victoire d’étape."