Alors que Tirreno abordera, dans la quatrième étape ce jeudi et les deux jours suivants, la partie dure de son parcours, à la seconde reprise mardi, Tadej Pogacar en a ajouté trois autres, grappillées lors du sprint intermédiaire en direction de Terni où finalement Caleb Ewan a enlevé le sprint. Ce qui était moins attendu, car il restait 28 kilomètres, c’est que l’épatant champion slovène poursuive son effort, accompagné de son équipier Marc Soler, de Tao Geogheghan Hart, revenu plus tard, et de Julian Alaphilippe, équipier de Remco Evenepoel, lequel n’avait pas participé, comme la veille, au sprint bonifications. Avant le départ de l’étape, le Brabançon s’était expliqué sur sa non-réaction lors du sprint intermédiaire de la veille déjà.