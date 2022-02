Avant sa reprise à l'occasion du Tour de Valence ce mercredi, Remco Evenepoel s'est confié sur l'exploit sportif du dernier week-end, réalisé par Rafael Nadal en Australie.

"Je n’ai pas pu suivre la finale en direct parce que nous étions à l’entraînement. Heureusement, j’ai pu m’arranger pour en voir un large résumé dans la soirée. Ce qu’il a fait est tout bonnement incroyable."



Comme tout le monde, Remco Evenepoel est resté sans voix face à l’exploit de Rafael Nadal, vainqueur, dimanche, de l’Australian Open après avoir remonté un débours de deux sets.



"Il a encore mis en avant ses immenses qualités mentales et son expérience des grands rendez-vous. Franchement, je l’adore."



Et quand on lui demande où il situe l’Espagnol par rapport à Roger Federer et Novak Djokovic, les deux autres titans de la petite balle jaune, le jeune Brabançon répond sans hésiter : "Pour moi, il est le meilleur tennisman du monde. J’en suis fan. Nadal est mon idole. Petit, j’avais un poster de lui dans ma chambre."