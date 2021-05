Après une étape entièrement plate ce mercredi, le Tour d'Italie va reprendre de la hauteur sur la 6e étape avec l'arrivée au sommet à San Giacomo. Pour Remco Evenepoel, il s'agira du second test en montagne sur ce Giro.

Après avoir perdu quelques secondes sur les favoris lors de la 4e étape arrivant à Sestola, le Brabançon est plus optimiste pour cette nouvelle étape de montagne : "L'étape du jour me convient bien mieux", a expliqué le coureur du Wolfpack avant le départ, "les ascensions sont plus longues et plus régulières que mardi, même si cela aurait pu être un peu plus raide pour moi."

Evenepoel ne s'attend pas non plus à une grande bagarre entre les favoris durant cette étape : "Du vent de face est annoncé avant la dernière montée ? Si c'est le cas, il ne faudra pas attendre trop d'attaques des favoris avant la fin de l'étape. Car dans ces cas-là, tu as intérêt à chercher la protection des roues." Mais il espère avoir une bonne journée sur le vélo : "Si tu as un mauvais jour, tu peux perdre beaucoup de temps."

Avant de conclure : "Tout le monde a désormais le même objectif dans l'équipe : on joue tout pour moi."