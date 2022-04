Il s’attendait à être attaqué de toutes parts. Et il l’a été. Remco Evenepoel a eu le tournis dans cette dernière étape épique et intense. Le Belge a livré un solide combat pour tenter de sauver son maillot jaune. Il n’a jamais baissé les bras, même quand il était relégué dans un deuxième groupe avec peu de soutien dans les relais. Mais il a dû s’avouer vaincu sur la ligne d’arrivée. Sans avoir les honneurs du podium final puisqu’il termine quatrième du classement au bout des six étapes.