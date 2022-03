Pour la première fois de sa carrière, Remco Evenepoel sera opposé cette semaine dans une course à étapes à Tadej Pogacar auréolé de son triomphe dans les Strade Bianche. L’occasion pour le jeune Belge de jauger une fois encore ses progrès et ses capacités dans ce qui reste son exercice favori, les tours. La Course des deux mers devrait nous donner des indications intéressantes pour la suite de la saison, voire de la carrière du Brabançon.

Contrairement à l’an passé, quand il était en rééducation après sa chute en Lombardie, Evenepoel a passé un excellent hiver, sans pépins et son début de saison s’en est ressenti. Il a gagné d’emblée une étape au Tour de Valence (2e au final) puis deux autres étapes au Tour d’Algarve qu’il a aussi remporté.