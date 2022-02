"Je pense que le meilleur s'est imposé vendredi, c'est clair", a lancé Evenepoel au sujet du Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), vainqueur en solitaire et nouveau leader.

Le natif de Schepdael est revenu sur le final lors duquel le peloton a emprunté une portion non asphaltée de près de deux kilomètres, qui s'est terminée à une borne de l'arrivée. "La course est vraiment belle, chapeau aux organisateurs pour tout ça. Mais ils ont ensuite décidé de nous envoyer sur ces petites routes, où il y avait beaucoup de pierres alors qu'ils avaient assuré qu'elles n'étaient plus là."

Pour Evenepoel, il n'était pas nécessaire d'ajouter ce secteur à une ascension finale déjà bien assez sélective, longue de 9,9 kilomètres à 7,5 pour cent de déclivité moyenne. "Cela ressemblait plus à du mountainbike mais je ne peux pas dire que c'est la raison pour laquelle j'ai perdu autant de temps. Vlasov était juste plus fort", a concédé celui qui a franchi la ligne avec 41 secondes de retard sur le longiligne grimpeur russe.

"J'étais bien durant l'étape mais j'ai commencé à sentir mes jambes à la fin du secteur non asphalté. L'étape était peut-être un kilomètre trop longue pour moi. Être deuxième au général est quand même un bon résultat. Maintenant, j'ai hâte d'aider Fabio sur les dernières étapes", a ponctué Evenepoel en référence à son sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen, vainqueur en surclassement jeudi de la 2e étape et favori aux bouquets ce weekend.