En plus de plusieurs courses réputées en Europe, Remco Evenepoel sera présent à la Course des raisins d'Overijse le 29 août et à la Brussels Cycling Classic le lendemain.

Le Belge de 20 ans se réjouit déjà de participer à ces deux courses. "J'ai hâte de passer le week-end à courir dans ma région natale. L'une des ascensions de la Brussels Cycling Classic, le Keperenberg, n'est qu'à trois kilomètres de là ou j'habite. Je connais donc bien le parcours. Ce sera bien de courir si près de chez moi", a-t-il commenté sur le site de Deceuninck Quickstep.

Actuellement en train de se préparer en Italie avec ses coéquipiers, Evenepoel participera au Tour de Burgos dans trois semaines. Il s'agira là de la première course officielle organisée par l'UCI depuis la reprise des courses cyclistes suite à la pandémie de Covid-19. Quelques jours plus tard, Remco tentera de se mettre en évidence au Tour de Pologne. "Ce sera ma première fois en Pologne et je l'attends avec impatience", a déclaré Remco. "Je vais commencer le Tour de Pologne sans aucune pression. J'ai déjà prouvé que je pouvais concourir pour la victoire dans ce genre de course par étapes. De plus, mes principaux objectifs sont plus tard dans la saison", a-t-il détaillé.

Pour rappel, le 15 août Evenepoel sera au coup d'envoi du Tour de Lombardie avant de participer aux championnats nationaux belges d'iTT et de défendre son titre aux championnats d'Europe du contre-la-montre à Plouay. "En tant que champion d'Europe et médaillé d'argent aux championnats du monde, je ne peux viser rien d'autre que la victoire aux championnats nationaux", a-t-il déclaré sur le site de son équipe. "Ce serait un peu idiot si je disais que j'irais dans le top 5, même avec les concurrents de classe mondiale que je devrai affronter. Il y a au moins cinq autres contre-la-montre de classe mondiale en Belgique, donc terminer cinquième, à quelques secondes du vainqueur de la course, est un scénario parfaitement réaliste. C'est pourquoi il est important pour moi de garder la foi en mes propres capacités, de me concentrer sur moi-même et de rouler aussi fort que possible ce jour-là. "