Il aurait pu raccrocher, mettre un terme à sa saison après le Tour de Lombardie. Sur lequel il n’avait pas pu réaliser le retour rêvé sur la classique lombarde, un peu plus d’un an après son terrible accident dans la descente du Col de Sormano. Mais Remco Evenepoel avait encore envie de rouler. Le petit prodige de Schepdaal avait encore la volonté de se faire mal sur un vélo, de tout donner et de se livrer à fond sur un contre-la-montre. Il a donc lui-même demandé d’ajouter le Chrono des Nations à son programme.



(...)