Les défis le transcendent bien plus qu’ils ne le paralysent. Maillot jaune du Tour de l’Algarve depuis jeudi soir, Remco Evenepoel s’apprête à vivre ce week-end deux journées bien plus mouvementées que la 3e étape reliant vendredi Faro à Tavira et conclue au sprint par Cees Bol. "Quand on vise un classement général, on ne peut jamais se permettre de relâcher son attention", commentait le Brabançon au pied du podium. "L’essentiel était de ne pas se faire piéger." Samedi et dimanche, la mission s’annonce toutefois plus périlleuse.

Une arrivée pour puncheur à Malhao

Au matin de la première étape de ce Tour de l’Algarve, Remco Evenepoel avait très clairement identifié les trois moments forts de l’épreuve. "Les 2e et 4e étapes qui proposent une arrivée en bosse puis le chrono final de dimanche constitueront les clés d’un bon général."

(...)