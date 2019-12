Remco Evenepoel va débuter en grand tour l’an prochain. Le Sportif de l’année sera, en effet, le 9 mai 2020 au départ du 103e Tour d’Italie, à Budapest. En marge du Gala des Sports, où il a reçu samedi soir la plus grande récompense honorifique dont puisse rêver un sportif belge, le Brabançon a donné les grandes lignes de son calendrier 2020.

"Les plans et le programme sont fixés depuis notre stage, dit le Brabançon, mais je ne peux rien dire avant le 10 janvier et la présentation de l’équipe. Ce qui est sûr, c’est que j’aurai quatre grands objectifs en 2020, Liège-Bastogne-Liège, les Jeux, les Mondiaux et la Lombardie. Mais il y aura encore des surprises. Un cadeau même."

(...)