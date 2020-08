Le cyclisme belge a vécu une très belle semaine pour la reprise de la saison.

On l'attendait avec impatience cette reprise de la saison. Et que ce soit sur le Tour de Burgos ou sur les Strade Bianche, on n'a pas été déçu. Tout d'abord parce que ces deux épreuves ont été animées de bout en bout tout en nous réservant un suspense intense.

A l'image des derniers kilomètres de la classique italienne. Wout Van Aert, isolé en tête après son attaque à 12 kilomètres de l'arrivée dans l'ultime secteur empierré de la journée, celui-là même où il s'était fait distancé par Tiesj Benoot deux ans auparavant, a dû lutter jusqu'au bout pour maintenir un léger avantage sur ses deux poursuivants, Max Schachmann et Davide Formolo. Ce n'est que dans le dernier kilomètre, après un sacré numéro contre-la-montre, qu'il a vraiment pu savourer.