Cette phrase signée Patrick Lefevere la semaine dernière pouvait laisser croire que Remco Evenepoel se retirerait de la course ce mardi, quelques heures après avoir complètement explosé sur la plus difficile étape des Dolomites.Le coureur ne semble pas de cet avis:a commencé le Brabançon. Et quand un journaliste lui a demandé si cela voulait dire qu'il n'abandonnerait pas:La Deceuninck-Quick Step n'a encore rien gagné sur ce Giro, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il fait donc peu de doutes que Remco et ses équipiers miseront sur les victoires d'étapes durant les cinq derniers jours. A moins que Joao Almeida, 10e du classement général, ne poursuive sa remontée ?