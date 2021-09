Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) s'est adjugé la 80e édition de l'Eurométropole Tour cycliste (1.Pro), disputée mercredi sur la distance de 177,6 km entre La Louvière et Tournai. Il s'est imposé à l'issue d'un sprint massif devant Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Un groupe de 31 coureurs s'était isolé en tête à 54 km de l'arrivée après une attaque de Pedersen (Trek-Segafredo). Les dix-sept derniers rescapés ont été repris à 4 km de l'arrivée sous l'impulsion de l'équipe Deceuninck-Quick Step.

Cette année la course se situe à quatre jours de Paris-Roubaix qui se déroulera dimanche.

Jakobsen décroche à 25 ans son 25e succès professionnel et le 7e cette saison. Il succède au palmarès à Piet Allegaert, vainqueur de cette épreuve en 2019 qui n'a pas été disputée l'année dernière en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. La course fut d'abord le "Circuit franco-belge" jusqu'en 2010 puis le Tour de Wallonie picarde en 2011 avant d'adopter son nom actuel en 2012. Course par étapes jusqu'en 2015, elle est depuis disputée en une seule journée.