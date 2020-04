Que pensent les organisateurs des courses de septembre du nouveau calendrier ? “Pour le Tour de Wallonie, fin juillet, cela peut être une bonne chose au niveau de notre plateau, car nous serons avant le Tour”, explique Christophe Brandt.

“Par contre, le GP de Wallonie, est-ce que cela vaut la peine de l’organiser ? Face au Tour de France, quelle visibilité aurons-nous ? On veut sauver le Tour, les grandes courses, mais cela va être difficile pour les petites courses du mois de septembre…”L’Eurométropole Tour est dans le même cas… “Si je me retrouve face au Tour, face au championnat d’Europe, au Tour de Grande-Bretagne et aux classiques du Canada, je demande à changer de date”, prévient l’organisateur, Louis Cousaert. “Par contre, si le Canada est annulé, comme le bruit circule, et si la Grande-Bretagne est déplacée, comme je l’espère, je garderai ma date…”