Après quatre saisons chez Lotto-Soudal, Rémy Mertz entame sa cinquième année chez les pros dans un nouveau maillot. Celui de Bingoal-Wallonie Bruxelles. Une sorte de retour à la maison pour le puncheur d’Arlon, qui avait évolué dans la structure wallonne chez les espoirs. "Chez Lotto-Soudal, j’ai surtout fait du travail de coéquipier, sans pouvoir trop penser à jouer ma carte, je vais désormais avoir un rôle plus libre et j’espère pouvoir en profiter", commente le coureur de 25 ans. "J’étais vraiment content de mon niveau lors du stage de l’équipe, en janvier. Malheureusement, j’ai souffert ensuite d’une tendinite au genou. Qui m’a obligé à retarder ma reprise de la saison et de déclarer forfait pour les premières courses."

Il fait sa reprise ce vendredi sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. "Cela va mieux désormais au niveau du genou, j’ai pu à nouveau m’entraîner la semaine dernière comme il le fallait, sans ressentir de douleur", ajoute Rémy Mertz. "Depuis l’apparition de ma blessure, je n’ai jamais réellement arrêté de m’entraîner, j’ai maintenu ma condition, mais sans l’améliorer. J’aborde donc prudemment cette reprise, surtout que le niveau est très relevé."