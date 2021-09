"La forme est bonne en ce moment, j'espère bien récupérer, mais bien sûr, ce n'est pas idéal de faire deux efforts soutenus en si peu de temps", a reconnu Ganna. "J'ai estimé qu'il était très important de participer à cette course. Nous formons un bon groupe et nous avons une équipe performante. Nous voulions obtenir ce titre dans notre pays. Nous avons réussi et j'en suis très fier. Avec mon équipe pour la piste, on roule souvent ensemble, mais là c'est assez exceptionnel. Et puis, c'est très agréable de prendre un maillot." Ganna a roulé sur la première partie avec les hommes, puis c'était au tour des femmes. Comme il s'élancera à 16h35, il aura moins de 24 heures de répit. "Heureusement, je suis en bonne forme. Je me suis bien entraîné ces dernières semaines. L'important est de bien récupérer, de rester concentré et d'aller à fond. Je n'ai jamais fait deux contre-la-montre en aussi peu de temps en compétition, mais je l'ai fait à l'entraînement."

"Parmi les concurrents, ne regardez pas seulement Remco Evenepoel. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais beaucoup de coureurs ont montré leur bonne forme ces derniers jours. Il était fort dans les courses belges, mais comme je l'ai dit, il n'est pas le seul à être en bonne forme. Küng est également en forme et défend le titre, et puis il y a des rivaux de taille. Ce jeudi, ce sera un autre jour et je viserai le plus haut niveau possible", a conclu Ganna.