Le tout frais champion du monde du contre-la-montre avait forcément énormément de pression sur les épaules au moment de s’élancer ce samedi depuis Monreale. La victoire et le maillot rose semblaient tendre les bras à Filippo Ganna. D’autant que Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), l’un de ses principaux adversaires, avait chuté un peu plus tôt. "Bien sûr, il ne pleut pas beaucoup ici, mais si vous organisez une course et que vous envisagez des vitesses de 100 km/h, veuillez nettoyer les surfaces", pestait le double champion d’Europe du chrono, parti à la faute dans la descente.

(...)