Fin de saison pour Mathieu Van der Poel ? Cyclisme N. Ch. Blessé au dos, le Néerlandais est toujours inscrit au Tour du Benelux, aux Mondiaux et à Paris-Roubaix. Mais son père préférerait le voir prendre du repos.

On le sait, Adrie Van der Poel est très impliqué dans la carrière de son champion de fils. C'est la raison pour laquelle nos confrères du Laatste Nieuws en ont fait un interlocuteur privilégié pour évoquer la suite de la saison de l'un des porteurs du maillot jaune sur le dernier Tour de France.



On apprend dans cette interview que Mathieu Van der Poel souffre du dos depuis de longs mois et que ces douleurs sont devenues très handicapantes depuis sa chute aux JO, sur le parcours de VTT. "Nous ne savons pas d'où vient ce problème de dos. Quand vous gagnez, les petites douleurs sont vites oubliées. Mais quand je vois qu'un Thibaut Pinot a dû tout arrêter pendant quatre mois pour soigner un dos douloureux, je comprends que c'était la bonne décision pour Mathieu d'interrompre son stage à Livigno."



En souffrance à l'entraînement, Van der Poel pourrait donc déclarer forfait pour ses grands objectifs de fin de saison. "Je ne sais pas s'il va interrompre sa saison, cela sera discuté avec l'équipe. Jusqu'à présent, ils ont toujours pris les bonnes décisions. Mais d'après moi, cela n'a aucun sens d'aller au championnat du monde et à Paris-Roubaix si vous n'êtes pas à 100%."



Pour rappel, la course sur route du championnat du monde se déroulera à Louvain le 26 septembre prochain, empruntant certaines côtes de la Flèche brabançonne que Mathieu Van der Poel a déjà remportée. Paris-Roubaix se déroulera une semaine plus tard, le 3 octobre.