Remco Evenepoel se réjouissait de rouler à domicile, sur la Course du Raisin, à Overijse, et sur la Bruxelles Cycling Classic. Mais le Brabançon a décidé, avec le staff de son équipe Deceuninck-Quick Step, de modifier son programme. Il ne va plus disputer les deux courses belges prévues respectivement les 29 et 30 août. Il fera à la place un nouveau stage en altitude entre le Championnat d’Europe du contre-la-montre et Tirreno-Adriatico. Afin de bien préparer les Championnats du Monde et le Tour d’Italie. Il ne disputera pas non plus le Championnat de Belgique à Anzegem le 22 septembre.