La plupart des organisateurs de courses du printemps souhaitent replacer leur épreuve en automne.

Une fois le choc des annulations passé, les organisateurs des courses cyclistes se mettent désormais au travail avec l'UCI pour tenter de replacer leur épreuve un peu plus tard dans la saison. Flanders Classics, organisateur notamment du Tour des Flandres aimerait en tout cas que son monument puisse être disputé cette saison. Et il aurait déjà trouvé une date : le 19 septembre. À cette date, la Primus Classic, course organisée entre Brakel et Haacht devait avoir lieu mais le directeur de l'épreuve, Peter Van Petegem aurait accepté de laisser sa place au Ronde.

Mais pour l'heure, rien n'est fait selon le CEO de Flanders Classics, Tomas Van den Spiegel: "C'est dans l'air du temps : il y a beaucoup de spéculations pour savoir à quoi ressemblera le calendrier de la fin de saison. Le 19 septembre est une possibilité mais la décision définitive concernant une nouvelle date revient à l'UCI. Celle-ci doit déterminer à quoi le calendrier va ressembler et nous ne voulons pas faire cavalier seul."

Pour l'heure, Tomas Van den Spiegel veut avant tout avoir plus de certitudes avant de savoir si le Ronde pourra avoir lieu cette année et surtout quand : "Tout le monde attend de voir ce qui sera décidé pour le Tour de France. À ce moment-là, ça deviendra plus clair", a-t-il affirmé l'ancien basketteur au micro de la RTBF, qui est prêt à tout pour que son épreuve-reine ait lieu malgré tout : "Pour moi le Tour des Flandres peut aussi se dérouler en août, septembre ou octobre sans problème. Nous serons prêts pour le faire."

"S'il n'y a pas de Tour des Flandres, alors il n'y aura plus de cyclisme en 2020 ! Espérons que ce ne soit pas le cas", a poursuivi Van den Spiegel qui s'estime prioritaire par rapport aux autres épreuves, "L'UCI a bien dit qu'elle donnerait la priorité aux grands tours et aux monuments. Le Ronde est un monument et il est donc normal, s'il y a encore du cyclisme en automne, qu'il soit sur le calendrier", a-t-il conclu.