Habituelle transition entre les Flandriennes et les Ardennaises, la Flèche brabançonne se dispute cette année en amont de Paris-Roubaix. Mais pour beaucoup de coureurs, la classique disputée autour d'Overijse, est la préparation idéale avant la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Sur un parcours de 200 kilomètres sur des routes sinueuses et vallonnées, la finale promet d'être pimentée.

Parmi les prétendants, on attend forcément le duo de la Quick Step : Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel. Après avoir enchainé les courses par étapes en Espagne, au Portugal et en Italie depuis le début de la saison, le coureur de 22 ans dispute sa première épreuve de la saison en Belgique, et pas sans ambitions comme il l'avait affirmé avant le départ du Tour du Pays basque la semaine dernière.

L'arrivée est prévue aux alentours de 17h50.

Suivez la Flèche brabançonne en direct :