"Ma blessure est maintenant derrière moi et je repars gonflé à bloc pour mercredi. C'est une course que j'aime bien, qui promet d'être dure avec l'enchaînement des difficultés, presque sans arrêt", a expliqué Jan Bakelants.

"Dès le début de saison, j'avais défini cette période de l'année comme étant importante, et ma chute en Catalogne m'a certes un peu ralenti, mais on verra dans les jours qui arrivent si les jambes répondent bien et s'il est réaliste de pouvoir se fixer des objectifs. À l'heure actuelle, je sens que je n'ai pas trop perdu le rythme et de toute manière j'aborderai la course comme d'habitude, avec l'envie de bien faire".

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux alignera aussi mercredi Aimé De Gendt, Kévin Van Melsen, Loïc Vliegen, le Néerlandais Maurits Lammertink, le Norvégien Odd Christian Eiking et l'Italien Lorenzo Rota.