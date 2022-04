Sur ses terres, devant ses très nombreux supporters, Remco Evenepoel est passé par toutes les émotions, ce mercredi, sur la Flèche brabançonne. La joie de rouler à domicile, la déception de voir la pluie s’inviter à la fête, l’euphorie de pédaler en tête de course sur ses routes, la panique d’avoir été deux fois distancé dans la montée de la Hertstraat, la volonté de se battre pour revenir à l’avant et disputer la victoire, la peur de tomber à l’arrivée suite à la manœuvre de Tim Wellens dans le sprint pour la deuxième place, l’énervement par rapport au puncheur de Lotto-Soudal et de la frustration par rapport à la supériorité des Ineos. Il a d’ailleurs reçu un avertissement de la part du jury des commissaires après un contact avec Ben Turner, pour lequel il s’est ensuite excusé.