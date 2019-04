Le Français Julian Alaphilippe a remporté la 83e édition de la Flèche Wallonne, mercredi, entre Ans et Huy (195 km). Le coureur de Deceuninck - Quick-Step s'est imposé pour la deuxième année consécutive au sommet du Mur de Huy.

Il a devancé le Danois Jakob Fuglsang (Astana) et l'Italien Diego Ulissi (UAE-Team Emirates). Le jeune Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) a pris la quatrième place, son équipier Jelle Vanendert est neuvième.

La course a été marquée par l'échappée de cinq hommes, Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen), les Néerlandais Koen Bouwman (Jumbo-Visma) et Tom Wirtgen (Wallonie Bruxelles) et les Américains Joseph Rosskopf (CCC) et Robin Carpenter (Rally UHC).

Les fugitifs ont compté un peu plus de 5 minutes d'avance. Après la première ascension du Mur de Huy, seuls Bouwman, Rosskopf et Carpenter restaient devant.

A l'approche du deuxième passage du Mur, plusieurs chutes survenaient dans le peloton. L'une d'elle impliquait des outsiders comme le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), le Tchèque Roman Kreuziger (Dimension Data) et l'Italien Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida).

Dernier rescapé de l'échappée, Rosskopf était repris à 28 km de l'arrivée, juste après la deuxième ascension du Mur.

Malgré une tentative du Polonais Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) et du Slovène Matej Mohoric (Bahrain Merida) à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, le peloton - réduit à une trentaine d'unités - abordait groupé le Mur du Huy, le travail de l'Espagnol Enric Mas (Deceuninck - Quick-Step) empêchant toute attaque dans la la Côte de Cherave.

Sur l'ascension finale, Fuglsang sortait en premier, mais Alaphilippe sautait dans sa roue et s'en allait décrocher la 27e victoire de sa carrière, la neuvième de sa saison.