Flèche wallonne: Julian Alaphilippe remet les pendules à l'heure

Le champion du monde a retrouvé le chemin de la victoire sur une montée où il est irrésistible.



Depuis le début de saison, le champion du monde semblait en dessous de son rendement habituel. Et ce en dépit de sa victoire d’étape à Tirreno-Adriatico et de ses places d’honneur lors des Strade Bianche et de l’Amstel Gold Race. Un butin un peu trop maigre pour un coureur de la trempe de Julian Alaphilippe.



(...)