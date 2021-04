La 85e édition de la Flèche wallonne se déroule, ce mercredi, entre Charleroi et Huy. Le tracé de 193,6 kilomètres compte douze côtes dont trois passages par le célèbre mur de Huy.

Les favoris de cette édition 2021 se nomment Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers). Le quintuple vainqueur de l’épreuve Alejandro Valverde (Movistar) représente également une menace puisqu’il semble avoir retrouvé de bonnes jambes. Le tenant du titre Marc Hirschi et son équipier Tadej Pogacar n'ont pas pu prendre le départ à cause de deux cas positifs au sein de leur équipe UAE Emirates (NdlR: le coureur Diégo Ulissi et un membre du staff). Le champion du monde et double vainqueur de l’épreuve Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) et Benoit Cosnefroy (Ag2r Citroën), deuxième de l'épreuve en 2020, se présentent au départ avec une forme incertaine. Les autres outsiders se nomment Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Michael Matthews (BikeExchange) et Jakob Fuglsang (Astana). Du côté des Belges, Mauri Vansevenant (Deceuninck – Quick-Step), Tim Wellens (Lotto-Soudal) et Jelle Vanendert (Bingoal WB) sont attendus en bonne position au sommet du mur de Huy.

L’arrivée est prévue aux alentours de 16h25.